Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Carlsberg, Linienstraße - 02.05.2021, 11:10 Uhr (ots)

Ein 19-Jähriger PKW-Fahrer aus Eisenberg geriet auf der Lininenstraße/Carlsberg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer mit Hoftor, wobei der PKW erheblich beschädigt wurde (Frontpartie, ca. 10.000EUR Schaden). Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten und Alkoholeinwirkung fest (vorl. Wert 0,46 Promille). Eine Durchsuchung nach BTM verlief zwar negativ, allerdings fanden die Beamten Blüten für 5100EUR, also Falschgeld in 50er und 100er Euro-Scheinen. Über die Herkunft machte er keine Angaben. Der 19-Jährige räumte ein, in den vergangenen Tagen mehrere Joints geraucht zu haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell