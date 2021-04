Polizei Aachen

POL-AC: Korrekturmeldung: Verfolgungsfahrt endet mit einem Verkehrsunfall vor dem Polizeipräsidium

Aachen/ Köln (ots)

Bitte übernehme Sie folgende Änderung:

Die Verfolgungsfahrt begann auf der Autobahn (A544) kurz vor dem Europaplatz. Der flüchtige Pkw- Fahrer fuhr dann aber nicht, wie in der Meldung zunächst genannt, in Richtung Autobahnkreuz sondern in Richtung Innenstadt davon. Über mehrere innerstädtische Straßen gelangte er weiter auf die Außenringe und von dort in Richtung Gewerbegebiet Eilendorf, Neuenhofstraße.

Wir entschuldigen die Unannehmlichkeiten.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell