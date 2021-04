Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Verkehrshinweise für das kommende Wochenende

Aachen (ots)

Für kommenden Freitag (23.04.2021) und Samstag (24.04.2021) wurden zwei Demonstrationszüge im Aachener Stadtbereich angemeldet. Dadurch kann es zu vorrübergehenden Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

Die morgige Demo findet in Form eines Autokorsos statt und startet um 18 Uhr an der Krefelder Straße. Die Route führt über den Außenring in Richtung Rothe Erde und den Bereich Aachen-Forst sowie im weiteren Verlauf durch Burtscheid in Richtung AC-Innenstadt. Von dort aus bewegt sich der Korso über die Ortsteile Hanbruch und Hörn sowie im weiteren Verlauf über Teilstrecken des inneren Grabenringes zurück zur Krefelder Straße. Die Versammlung soll um 22 Uhr beendet sein.

Die Versammlung am Samstag startet um 14 Uhr mit einer Kundgebung im Stadtgarten an der Monheimsallee. Von dort aus findet gegen 17.45 Uhr ein Demonstrationszug statt. Die Route verläuft über den Alleenring in Richtung Kaiserplatz, über die Normaluhr, den Grabenring, die Peterstraße und über den Hansemannplatz zurück zur Monheimsallee. Die Veranstaltung soll um 19.30 Uhr beendet sein. (am)

