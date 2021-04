Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen: Bewaffneter Raub auf eine Tankstelle

Eschweiler (ots)

Am gestrigen Abend (21.04.2021) gegen 22.20 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle in Dürwiß. Einer hatte eine Schusswaffe, der andere ein Messer in der Hand. Sie überwältigten die Kassiererin, raubten die Tageseinnahmen und flüchteten in Richtung Eschweiler. Die Fahndung mit Unterstützung des Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Die Täter werden beschrieben als männlich, ca. 20 Jahre alt, 180 cm bis 190 cm groß und hatten einen dunklen Teint. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit einem Schal maskiert. Einer der beiden Täter trug eine Kappe und hatte einen Bart.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Täter geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (fp)

