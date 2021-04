Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt endet mit einem Verkehrsunfall vor dem Aachener Polizeipräsidium

Aachen/ Köln (ots)

Heute Morgen (22.04.2021) begann gegen 11.20 Uhr auf der Autobahn (A 544) eine Verfolgungsfahrt, die mit einem anschließenden Unfall auf der Debyestraße endete. Beamte der Autobahnpolizei Köln führten am Europaplatz (Anfang der BAB) Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollte ein Pkw angehalten werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr in Richtung Autobahnkreuz davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige nutzte die nächste Abfahrt (Rothe Erde) und setzte seine Fahrt in Richtung Gewerbegebiet Eilendorf, Neuenhofstraße, fort. Auf der Debyestraße, in Fahrtrichtung Trierer Straße, überholte der Flüchtige dann ein vor ihm fahrendes Fahrzeug und fuhr nun auf der Gegenfahrbahn zwei alarmierten Streifenwagen der Aachener Polizei entgegen. Während der erste Streifenwagen noch ausweichen konnte, kam es mit dem direkt folgenden jedoch zum Zusammenstoß. Die Beamtin und der Beamte wurden hierbei verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 31- jährige Pkw- Fahrer konnte gestellt und festgenommen werden; der Pkw wurde beschlagnahmt. Ein sich bei dem Zusammenstoß auf gleicher Höhe befindlicher unbeteiligter Kleintransporter wurde bei dem Unfall ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Stand ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Debyestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 15 Uhr gesperrt. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell