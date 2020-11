Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. KN) Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten (30.10.2020-31.10.2020)

GottmadingenGottmadingen (ots)

Wie am Montag, 02.11., der Polizei mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag versucht, durch Herbeiführung einer Sprengung einen in der Robert-Gerwig-Straße befindlichen Zigarettenautomaten zu öffnen. Der Automat wurde stark beschädigt, hielt jedoch der Explosion stand. Ein möglicher Tatzusammenhang könnte mit den in der gleichen Nacht aufgesprengten Zigarettenautomaten in Rielasingen-Worblingen und Steißlingen bestehen. Die Kriminalpolizei Rottweil hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise unter Tel. 0741 477-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

