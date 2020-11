Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Sachbeschädigung (31.10.2020)

EigeltingenEigeltingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer in der Nacht zum Sonntag zwischen 20.00 Uhr und 24.00 Uhr in der Straße "Am Sportplatz" begangenen Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schossen vermutlich mit einem Luftgewehr und beschädigten eine Fensterscheibe, eine Uhr und einen Lampenschirm eines Clubheimes. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu wenden.

