Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Pedelec-Fahrer prallt gegen Auto (03.11.2020)

SingenSingen (ots)

Zum Glück nicht verletzt wurde ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.00 Uhr in der Bahnhofstraße. Der von der Güterstraße kommende Mann überquerte ohne zu schauen die Bahnhofstraße in Richtung Spazzostraße und kollidierte mit dem herannahenden Mini einer 51-jährigen Frau. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

