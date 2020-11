Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf /Landkreis Rottweil) Wohnhausbrand (03.11.2020)

Oberndorf am Neckar, BochingenOberndorf am Neckar, Bochingen (ots)

Ein Brand hat am Dienstag gegen 12 Uhr in der Straße "Im Gehrn" Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Ein defekter Wasserboiler hatte im Keller eines Einfamilienhauses einen Kurzschluss verursacht und den Brand ausgelöst. Der mit 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen angerückten Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden zwei Bewohner des Hauses vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

