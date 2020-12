Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen - Verdächtiges Duo kontrolliert

NeussNeuss (ots)

In der Nacht zum Sonntag (06.12.), gegen 03:35 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in der Neusser Innenstadt. Die Tatorte erstrecken sich über die Rheintor- und die Gielenstraße. Unbekannte hatten unter anderem Türen eines Mehrfamilienhauses und die Fahrstuhltür der Pierburgbrücke durch Graffiti in Form von Schriftzügen verunstaltet. Ähnliche Farbschmierereien gab es auch in einem Parkhaus an der Rheinstraße. Zeugen hatten zur Tatzeit zwei Verdächtige beobachtet. Sofort informierten sie die Polizei, das Duo verschwand zwischenzeitlich zu Fuß. Auf der Schorlemerstraße konnte eine Streife zwei 17 und 20 Jahre alte Tatverdächtige stellen. Die Düsseldorfer stritten die Schmierereien ab. Die Ermittlungen dauern an.

Des Weiteren beschädigten Unbekannte in der Nacht von Samstag (05.12.) auf Sonntag (06.12., Nikolaus) in der Neusser Innenstadt mehrere Autos. Nach ersten Erkenntnissen zerstachen sie mit einem spitzen Gegenstand, an geparkten Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller, die Reifen. Bislang liegen der Polizei mehr als sieben Anzeigen vor. Die Wagen waren zur Tatzeit an der Bleichgasse, Hafenstraße, sowie am Marienkirch- und am Hermannsplatz abgestellt. Eine Streife der Neusser Polizei entdeckte die beschädigten Autos am Sonntagvormittag (06.12.) gegen 10:00 Uhr. Konkrete Hinweise auf die Verursacher liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell