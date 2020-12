Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub - Zeugen gesucht

MeerbuschMeerbusch (ots)

Am Samstag (05.12.), gegen 13:50 Uhr, kam es an der Straße "Strümper Berg" zu einem versuchten Raub. Ein Autofahrer musste kurz halten. In diesem Moment sprach ihn eine unbekannte Frau in einer fremden Sprache an. Sein Versuch, mit ihr auf Englisch zu kommunizieren, gelang nicht; jedoch griff die Unbekannte noch während des Gesprächs nach seinem linken Arm und versuchte, eine Uhr und einen Ring abzuziehen.

Der Meerbuscher konnte sich jedoch losreißen und alarmierte die Polizei. Die Frau flüchtete in Richtung Ortsmitte Strümp (Gehrichtung "Auf der Gath"). Sie soll circa 160 Zentimeter groß und zwischen 18 und 23 Jahren alt sein, mit braunen Augen und unreiner Haut. Ihre braunen Haare hatte sie zusammengebunden und sie soll einen hellen Mantel getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 23 ermittelt nun und sucht Zeugen. Wer hat die Frau, andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben?

Mögliche Zeugen können die Polizei unter 02131 3000 kontaktieren.

