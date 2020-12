Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Kaarst

Bild-Infos

Download

KaarstKaarst (ots)

Am Samstag (05.12.) kam es im Stadtgebiet Kaarst zu zwei Wohnungseinbrüchen.

Im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr gelangten die unbekannten Täter über den Wintergarten in ein Einfamilienhaus auf der Neuhofstraße. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie eine Tür auf. Über das mögliche Diebesgut können hier noch keine Angaben gemacht werden.

Von 9 bis 21 Uhr verschafften sich unbekannte Täter auf der Oderlandstraße über die Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus. Hebelspuren zeugen von der Vorgehensweise der Einbrecher. Dort durchwühlten sie das Inventar und entkamen mit Schmuck und Bargeld. Die Bewohnerin stellte diesen Tageswohnungseinbruch nach ihrer Rückkehr fest.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

"Einbrecher kommen nachts..." Irrtum! Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist, nämlich zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit. Am frühen Abend oder an Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell