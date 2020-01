Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Kloschinskystraße

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 15.01.2020, kam es gegen 08:55 Uhr in der Kloschinskystraße, Trier zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Bei dem Unfallgeschehen wurde ein Unfallfahrzeug am Außenspiegel der Fahrertür stark beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Es gibt bis zum jetzigen Zeitpunkt nur den Hinweis, dass es sich um einen weißen Kastenwagen älteren Baujahrs handeln soll. Bei dem Fahrer soll es sich um eine männliche Person handeln. Wer kann Angaben zum Verursacher/Verkehrsunfall machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Polizeiwache Innenstadt

Telefon: 0651-9779-1715

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell