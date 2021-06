Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorradfahrer bremst Autofahrerin aus

Bocholt (ots)

Mehrfach ausgebremst habe ein Unbekannter eine Autofahrerin in Bocholt. Sie sei auf der Meckenemstraße unterwegs gewesen, als vor ihr ein Motorradfahrer sein Gefährt ohne Grund abgebremst habe, gab die Geschädigte an. Die Ampel habe Grünlicht gezeigt. In Höhe eines Kinos habe der Mann wiederrum bis zum Stillstand gebremst. Als sie ihn durch ihre heruntergelassene Seitenscheibe auf sein Verhalten angesprochen habe, habe der Unbekannte versucht, die Fahrertür ihres Wagens zu öffnen. Dieses sei aber misslungen, da die Tür verriegelt war, beschrieb die Frau die Situation. Zu dem Geschehen kam es am Samstag gegen 11.50 Uhr. Den Motorradfahrer beschrieb die Autofahrerin als einen älteren Herrn mit längerem Bart. Er habe eine Lederweste, eine Lederhose und einen Motorradhelm getragen. Der Fahrzeugführer sei auf jeden Fall größer als 1,80 Meter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

