Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 10.45 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 127 eine Verkehrsunfallflucht, bei der der linke Außenspiegel eines DHL-Paketwagens beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell