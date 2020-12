Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht - Verursacher soll zuvor bei Rotlicht die Kreuzung überquert und etliche Pkw gefährdet haben - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen und Geschädigte

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 14.25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Weserstraße in Höhe der Hausnummer 112, bei der ein Pkw von einem weißen Kastenwagen touchiert wurde.

Der Verursacher, ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven, konnte im Zuge der polizeilichen Ermittlungen angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gemäß § 142 Strafgesetzbuch ein.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurde den Beamten durch Zeugenaussagen mitgeteilt, dass der 47-Jährige zuvor mit seinem Pkw, einem Ford Transit in Weiß, die Kreuzung Peterstraße/Werftstraße bei Rotlicht überquert haben soll. Etliche Pkw hätten abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen und auch Geschädigte sich unter der 04421 942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell