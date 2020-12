POL-WHV: "Sehen und Gesehen werden!" - Beleuchtungskontrollen in Varel (mit Bildern)

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: "Sehen und Gesehen werden!" - Beleuchtungskontrollen in Varel

Varel

Am frühen Freitagmorgen fand eine größere gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle der Polizei mit Unterstützung des Mobilitätsbeauftragten sowie Lehrer des Lothar-Meyer-Gymnasiums in Varel statt. Trotz des kalten Wetters trafen die Kontrolleure auf 128 Fahrradfahrerinnen und -fahrer, bei deren Überprüfung die Fahrradbeleuchtung im Fokus stand. Das Fazit der heutigen Kontrolle: Bei lediglich acht Fahrrädern waren Mängel vorhanden. Die wenig beanstandeten Räder werden nach der Mängelbeseitigung wieder in der Schule vorgeführt. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Kenntnis. "Die Schülerinnen und Schüler wurden vor Ort lediglich mündlich verwarnt und haben nun die Möglichkeit, ihre Fahrräder wieder im verkehrssicheren Zustand vorzuführen", so Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter der Polizei Varel. Mit dem Motto "Sicher durch die dunkle Jahreszeit" wird auch in nächster Zeit kontrolliert. Eugen Schnettler zeigte sich mit der Beleuchtungskontrolle sichtlich zufrieden. Gestern fand ebenfalls eine größere Fahrradkontrolle vor der Oberschule Varel statt (siehe Bild). Bei den 105 überprüften Fahrrädern wurden 19 Räder beanstandet, die in der Fahrradwerkstatt der Oberschule Varel nach Mängelbehebung vorgeführt werden müssen. "Wir sehen die Eltern in der Pflicht, die Fahrräder ihrer Kinder zu überprüfen und zu reparieren", appelliert Eugen Schnettler. "Im Falle eines Unfalles ist ein Radfahrer einem hohen Risiko ausgesetzt!", so Schnettler weiter.

