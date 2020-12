Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Jever mit drei beteiligten Fahrzeugen - zwei Personen wurden leicht verletzt

JeverJever (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11:15 Uhr in der Sillensteder Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Eine 56-Jährige aus Schortens und ein 35-Jähriger aus Ganderkesee mussten ihre Fahrzeuge an der für Rotlicht zeigenden Ampel anhalten.

Ein 69-jähriger Taxifahrer aus Wilhelmshaven erkannte die Situation zu spät. Trotz einer sofortigen Bremsung rutschte das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn auf den Pkw des jungen Mannes aus Ganderkesee.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw auf den vor ihm stehenden Pkw aufgeschoben.

Der 35-Jährige sowie die 32-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell