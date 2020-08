Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin nach Abbiegeunfall schwer verletzt und anschließend bestohlen

Essen (ots)

45139 E.-Ostviertel: Gestern Nachmittag (5. August, 16 Uhr) kam es an der Kreuzung Steeler Straße/Franziskanerstraße/Auf der Donau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden ist.

Der 33-jährige Fahrer eines roten Mercedes-Van befuhr die Straße An der Donau und wollte nach links in die Steeler Straße abbiegen, als er an der Kreuzung die Fußgängerin übersah. Diese hatte die Steeler Straße in Richtung An der Donau überqueren wollen. Es kam zu einem Zusammenstoß, nach welchem die 57 Jahre alte Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor bemerkte die Frau jedoch, dass ihr die Geldbörse gestohlen worden war. Möglicherweise haben drei zunächst sehr hilfsbereit wirkende Ersthelfer, die aus einem dunklen Transporter ausgestiegen waren, um die 57-Jährige auf den Gehweg zu geleiten, die Ausnahmesituation schamlos ausgenutzt. Einer der Männer soll die Handtasche hinter der Frau hergetragen und sie ihr dann übergeben haben. Die Polizei ermittelt./SyC

