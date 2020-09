Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Radfahrer als Zeuge gesucht.

Lippe (ots)

Am Montag touchierte ein schwarzes Auto auf der Ohrser Straße den Außenspiegel am PKW eines 71-Jährigen. Der Mann war gegen 7:15 Uhr mit seinem schwarzen Smart in Richtung Lage unterwegs, als ihm der andere Wagen entgegenkam. Dieser überholte gerade ein Fahrrad, als es zur Kollision kam. Der Fahrzeugführer kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr in Richtung Ohrsen davon. Das Verkehrskommissariat bittet die Radfahrerin oder den Radfahrer, sich als Zeuge bei der Polizei in Bad Salzuflen unter 05222 98180 zu melden.

