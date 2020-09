Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag und Dienstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße einzudringen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

