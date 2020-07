Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim, B500 - Zwei Verletzte und Straßensperrungen nach Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Iffezheim (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am heutigen Morgen kurz vor dem Grenzübergang in Iffezheim auf der B500 konnte die Fahrbahn gegen 11 Uhr wieder freigegeben werden. Entgegen der ersten Einschätzungen am Unfallort zog sich auch der mutmaßliche Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Auch er befindet sich nun in einer Karlsruher Klinik zur Behandlung.

/ma

Ursprungsmeldung: 06.07.2020 - 08:55 Uhr

Iffezheim - Nach der Kollision zweier Lastwagen auf der B500 ist die zur Grenze führende Bundesstraße aufgrund von Bergungsarbeiten aktuell noch gesperrt. Gegen 5:50 Uhr kam es dort zum seitlichen Zusammenstoß der beiden `Schwergewichte`, weil der aus Frankreich kommende Fahrzeugführer, Zeugenangaben zufolge, in den Gegenverkehr geraten sein soll. Während der mutmaßliche Unfallverursacher sich ersten Erkenntnissen zufolge nur leichte Verletzungen zuzog, wurde der Fahrer des anderen Lastwagens mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ein hinter dem `Brummi` in Richtung Grenze fahrender Sattelzug wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 400.000 Euro geschätzt.

/ma

