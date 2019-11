POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, 03.11.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Trunkenheitsfahrt ++ Unfall mit gestohlenem Kfz ++ Einbruch in Werkstatt und Pkw Diebstahl ++ Diebstahl aus Hofcafe ++ Einbruch in Büro und Tagesstätte ++

Leer- Trunkenheitsfahrt- In der vergangenen Nacht gegen 00:05 Uhr bemerkten Polizeibeamte die auffällige Fahrweise eines Pkw Audi auf dem Südring. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 46 jährige Fahrerin mit Wohnsitz in Westoverledingen unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Eine Blutprobe war erforderlich und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Leer- Unfall mit gestohlenem Kfz- Gegen 02:10 Uhr befuhr ein VW Kastenwagen mit Städtekennung für Emden die Deichstraße stadtauswärts in Richtung Emstunnel. Durch eine sehr auffällige Fahrweise geriet das Kfz in das Visier einer Polizeistreife, welche sich umgehend zu einer Kontrolle entschloss. Mehrfach wurde der Fahrzeugführer mit elektronischem Leuchtsignal vergeblich zum Anhalten aufgefordert. Mit überhöhter Geschwindigkeit setzte der Kastenwagen seine Fahrt auf der Deichstraße in Richtung Emstunnel fort und bog von der Deichstraße nach rechts auf den Autobahnzubringer der BAB 31 in Richtung Leer- Nord ab. In Höhe der Dienststelle der Autobahnpolizei versperrte ein Funkstreifenwagen den Weg für den Kastenwagen. Hiervon unbeirrt fuhr der VW Kastenwagen links am Streifenwagen vorbei und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten. In der Folge kam der Kastenwagen in die aufgeweichte linksseitige Berme und fuhr mit der linken Fahrzeugseite in eine betonierte Entwässerungsrinne. Hier kam der Kastenwagen letztendlich unfallbeschädigt zum Stillstand. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Kastenwagen von einem 14 jährigen Jungen aus Emden gefahren wurde. Mit im Kfz befanden sich zwei Freunde im Alter von 14 und 15, ebenfalls mit Wohnsitz in Emden. Bei der Kollision wurden die drei Jugendlichen leicht verletzt und vom Rettungswagen abschließend medizinisch versorgt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW Kastenwagen zuvor in Emden, bei einer Firma in der Ubierstraße, entwendet wurde. Der verunfallte Kastenwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde von einer Abschleppfirma aus der Entwässerungsrinne geborgen und abgeschleppt. Da die jeweiligen Eltern nicht erreichbar waren, erfolgte für alle drei Jugendlichen zunächst die Inobhutnahme durch das Jugendamt Leer.

Detern- Einbruch in Werkstatt und Pkw Diebstahl- Am gestrigen Abend gegen 22 Uhr verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter, über ein auf Kipp stehendes Fenster, gewaltsam Zugang in eine Werkstatt in der Westerlandstraße. Nach ersten Erkenntnissen des geschädigten Inhabers wurde eine geringe Menge Münzgeld aus einem Büro und ein Pkw VW Golf mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Ammerland (WST) entwendet. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und führte eine Spurensuche durch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moormerland oder Leer.

Westoverledingen- Diebstahl aus Hofcafe- In der Nacht vom 01.11.2019 auf den 02.11.2019 beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Eingangstür von einem Hofladen in der Großwolderstraße. Im weiteren Verlauf wurden Bargeld, ein Laptop und zwei hochwertige elektronische Küchenmaschinen aus dem integrierten Hofcafe entwendet. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf und führte eine Spurensuche durch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Westoverledingen oder Leer.

Westoverledingen- Einbruch in Büro und Tagesstätte- Ebenfalls in der Nacht vom 01.11.2019 auf den 02.11.2019 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter unberechtigt Zugang in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Papenburger Straße im Ortsteil Flachsmeer. Aus den Büroräumen wurde ein niedriger dreistelliger Geldbetrag entwendet. Weiterhin wurde der Polizei gemeldet, dass zur gleichen oben genannten Zeit ein derzeit unbekannter Täter, ein Fenster von einer Seniorentagesstätte in der Hauptstraße, im Ortsteil Völlenerfehn, gewaltsam beschädigte. In der Folge wurde das Objekt betreten und ein geringer dreistelliger Geldbetrag wurde entwendet. Die Polizei nahm zu beiden Delikten vor Ort die Ermittlungen auf und führte eine Spurensuche durch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Westoverledingen oder Leer.

