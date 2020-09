Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Zeugen gesucht.

Lippe

Am späten Sonntagnachmittag fuhr ein 37-Jähriger in seinem Wagen aus Richtung Bad Pyrmont kommend auf der Hohenborner Straße, als ein schwarzer Mercedes-Benz aus dem Gegenverkehr auf seine Fahrspur zog. Der schwarze Wagen mit HM-Kennung hielt gegen 17:30 Uhr auf ihn zu. Der 37-Jährige wich mit seinem Wagen aus, so dass es nicht zur Kollision kam. Das Verkehrskommissariat in Detmold ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren weitere Verkehrsteilnehmende in dem Bereich unterwegs, unter anderem die Fahrerin oder der Fahrer eines VW Polos mit Lippe-Kennung. Diese werden gebeten, sich als Zeugen unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

