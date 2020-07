Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (15.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am heutigen Mittwoch zwischen 08 Uhr und 10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A6, der in der Berliner Straße auf dem Parkplatz des Ärztehauses Goldenbühl stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, zu wenden.

