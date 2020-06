Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen auf Autobahnen 1 und 2

Dortmund (ots)

Am gestrigen Sonntag (14. Juni) sind bei Verkehrsunfällen auf verschiedenen Autobahnabschnitten der A 1 und A 2 mehrere Personen verletzt worden. Nach einem Überschlag geriet ein Wagen zudem in Brand.

Gegen 15.15 Uhr wechselte der Fahrer eines Opel von der A 44 auf die A 1 in Richtung Bremen. In Höhe des Beschleunigungsstreifens verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Das Auto rutschte gegen die Leitplanke, drehte sich um 180° Grad und schlug erneut gegen die Schutzplanke. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin des Mannes, eine 26-jährige Dortmunderin, leicht verletzt. Der 34-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Der Fahrer eines Mitsubishi fuhr am Sonntagabend (19 Uhr) auf der A 2 in Richtung Hannover. Kurz hinter der Anschlussstelle Hamm geriet der Wagen ins Schleudern, rutschte in die Böschung am rechten Fahrbahnrand und überschlug sich. Die Insassen konnten sich selbständig aus dem auf der Seite liegenden Wagen befreien. Anschließend geriet der Motorraum des Pkw in Brand. Drei der vier Personen im Auto wurden leicht verletzt (5, 7 und 35, alle aus dem Kreis Herford). Rettungswagen fuhren sie in nahe gelegene Krankenhäuser.

Ebenfalls auf der A 2 ereignete sich in Höhe des Rastplatzes Ickern gegen 19.25 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes fuhr auf der Autobahn in Richtung Oberhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die rechte Leitplanke. Von dort rutschte er gegen einen Erdhügel und überschlug sich. Die Beifahrerin (21, aus Gelsenkirchen) wurde in Folge des Unfalls schwer verletzt. Der Fahrer (26, ebenfalls aus Gelsenkirchen) blieb unverletzt.

Neben den genannten ereigneten sich am gestrigen Sonntag noch weitere Verkehrsunfälle auf den Autobahnen rund um Dortmund - oftmals bei regennasser Fahrbahn. Die Schadenssumme liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

