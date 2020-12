Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht nach einer Körperverletzung im Stadtnorden einen unbekannten männlichen Radfahrer

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Auseinandersetzung in der Preußenstraße in Höhe der Hausnummer 30. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf mehrere Zeugen sowie zwei Personen im Alter von 35 und 62 Jahren, die sich als Opfer zu erkennen gaben und folgenden Sachverhalt schilderten: Die beiden Personen seien von einer ihnen unbekannten männlichen Person grundlos angegangen worden, nachdem sie ihren Pkw geparkt und sich zu dem Mehrparteienhaus begeben hatten. Die Person soll mit dem mitgeführten Fahrrad nach ihnen geworfen haben. Bei dem Versuch das geworfene Fahrrad abzuwehren, sei der 62-Jährige zu Fall gekommen. Im Anschluss sei die Person, die mit einer weiteren jüngeren männlichen Begleitung unterwegs war, in Richtung Westen in die Posener Straße verschwunden. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1 (Angreifer) - männlich - ca. 175 cm groß - ca. 22-25 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare - schwarze, sportlich aussehende Bekleidung Person 2 - männlich - ca. 120 cm groß - ca. 10-15 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze Haare - schwarze, sportlich aussehende Bekleidung Die Opfer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen negativ. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

