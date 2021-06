Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geld ergaunert beim Wechseln

Stadtlohn (ots)

Mit einem Wechseltrick hat ein Unbekannter am Donnerstag in Stadtlohn Beute gemacht. Der Täter hatte zunächst in einem Geschäft am Birkenweg etwas eingekauft und ordnungsgemäß bezahlt. Im Anschluss forderte er die Kassiererin auf, ihm einen größeren Bargeldschein in eine kleinere Stückelung zu wechseln. Dies wiederholte der Mann mehrfach, weil ihm die zurückgegebenen Scheine noch zu waren. Bei der Überprüfung der Kasse stellte sich nach Ladenschluss heraus, dass letztlich Geld fehlte. Der Tatverdächtige war circa 45 Jahre alt, hatte einen dunklen Teint, trug kurze schwarze Haare, war von kräftiger Statur und bekleidet mit einer kurzen Hose und einem weißen Hemd. Der Mann sprach gebrochen deutsch. Um Hinweise bittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor Tätern, die wie in diesem Fall mit einem Wechseltrick an Geld kommen wollen. Sie schaffen dabei gezielt eine unübersichtliche Situation, reden auf die Kassiererin ein und wollen das Wechselgeld ständig anders herausgegeben haben. Oft dient ein zweiter oder sogar dritter Beteiligter dazu, die Mitarbeiterin an der Kasse zusätzlich abzulenken - so gelingt es einem der Täter, unbemerkt Wechselgeld zu behalten. Die Polizei empfiehlt, im Zweifelsfall das Geld nachzuzählen - auch wenn es sich vermeintlich um die Summe handelt, die gerade jemand bekommen hat und nun zurücktauschen will.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell