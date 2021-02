Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelec am Butenwall entwendet

Vreden (ots)

Ein Pedelec der Marke Victoria haben Diebe in Vreden entwendet. Das im Unterstand eines Seniorenheims am Butenwall abgestellte Rad nahmen die Täter am Dienstag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

