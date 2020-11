Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201123.3 Lockstedt: Feuer auf dem Gelände eines Hühnermastbetriebes

LockstedtLockstedt (ots)

Am Freitagabend ist es in Lockstedt zu einem Feuer auf einem Grundstück eines Mastbetriebes gekommen. Menschen oder Tiere kamen dabei nicht zu Schaden, die Brandursache ist aktuell noch unklar.

Kurz vor 21.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in den Kaalenbekweg aus, weil dort ein Holzschnitzellager in direkter Nachbarschaft zu einem Hühnerstall in Brand geraten war. Durch ein schnelles Einschreiten verhinderten mehrere Freiwillige Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Stallgebäude, in dem sich zehntausende Küken befanden. An dem Brandobjekt, in dem etwa 50 m³ Holzschnitzel lagerten, entstand ein erheblicher Sachschaden von noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Itzehoer Kripo übernommen - Aussagen zu Brandursache lassen sich aktuell noch nicht treffen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell