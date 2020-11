Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201123.2 Hemme: Mann fährt betrunken in den Graben und flüchtet

HemmeHemme (ots)

Am Freitagabend ist ein alkoholisierter Autofahrer in Hemme mit seinem Wagen in einem Straßengraben gelandet und hat sich anschließend unerlaubt vom Ort entfernt. Den Beschuldigten griff eine Streife schließlich an seiner Wohnanschrift auf.

Kurz von 21.00 Uhr war ein 39-Jähriger mit einem Skoda auf der Dorfstraße unterwegs und verlor hier die Kontrolle über seinen Fabia. Schließlich geriet er abseits der Fahrbahn in einen wasserführenden Graben. Der Unfallfahrer verließ nach dem Vorfall sein Auto und stieg in ein anderes Fahrzeug, das ihn vom Ort fortbrachte. Zeugen beobachteten dieses Geschehen und konnten Hinweise auf den Abholer und auf den Flüchtigen selbst geben. Ihn trafen Einsatzkräfte an seiner Heimadresse an, der Dithmarscher war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 2,07 Promille, worauf sich der Betrunkene einer Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus unterziehen musste. Hier verblieb der 39-Jährige zur Beobachtung, da er sich im Zuge des Unfalls nicht unerheblich verletzt hatte.

Der Beschuldigten erwartet nun eine Starfanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen der Verkehrsunfallflucht. An einem Leitpfosten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Merle Neufeld

