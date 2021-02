Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kindergarten zieht Einbrecher an

Gronau (ots)

Zum wiederholten Male sind Unbekannte in einen Kindergarten in Gronau eingebrochen. In die Tageseinrichtung an der Straße Hinterm Schwanenteich verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr. Einen roten Bluetoothlautsprecher der Marke JBL und einen Samsung Tabletcomputer nahmen die Diebe mit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell