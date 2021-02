Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeuge entwendet

Gronau (ots)

Auf hochwertige Werkzeuge hatten es Diebe in Epe abgesehen. Zwischen Freitag vergangener Woche, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 09.30 Uhr, brachen Täter einen Mercedes Sprinter am Engbrinkkamp auf. Sie erbeuteten einen Stampfer des Herstellers Wacker Neuson und ein Schneidegerät der Marke Stihl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

