Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Georgsdorf (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf der Adorfer Straße in Georgsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer Person verletzt wurde. Ein 32-Jähriger war mit seinem Mazda gegen 2.20 Uhr in Richtung Georgsdorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige stand vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

