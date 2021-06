Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Motorrollerfahrer überschlägt sich

Velen (ots)

Von der Straße abgekommen und dabei überschlagen hat sich ein 23-Jähriger am Donnerstagabend. Der Motorrollerfahrer war gegen 21.15 Uhr auf der Landesstraße 581 in Richtung Ramsdorf unterwegs, als es zu dem Unfall ohne weitere Beteiligte kam. Der Velener verletzte sich bei dem Sturz auf die rechte Bankette leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell