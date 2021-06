Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch im Industriegebiet Heek-West

Heek (ots)

Eine Wandschlauchbox sowie Lavendelpflanzen haben Unbekannte in Heek erbeutet. Um auf eine Außenausstellungsfläche an der Benzstraße zu gelangen, schnitten sie einen Stahldraht durch und überstiegen einen Metallzaun unter Zuhilfenahme einer mutmaßlich in Tatortnähe gefundenen Leiter. Das Geschehen trug sich zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 08.10 Uhr, zu. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

