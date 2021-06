Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchten

Gronau (ots)

Zwei Mercedes, beide schwarz lackiert, haben Unbekannte in Gronau angefahren. Am Donnerstag zwischen 17.30 und 20.00 Uhr beschädigte ein Kraftfahrzeugführer eine Stufenhecklimousine auf einem Parkplatz an der Tennishalle am Brechter Weg. Hier wird der Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Circa 800 Euro Schaden hat ein Flüchtiger am Doetkottenweg hinterlassen. Der Kombi wurde zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 17.30 Uhr, beschädigt. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell