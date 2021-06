Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkohol- und Drogentest schlagen an

Gronau (ots)

Gleich zwei Testgeräte schlugen bei einem 29-Jährigen am Donnerstagabend in Gronau an. Polizeibeamte hatten den Autofahrer auf der Enscheder Straße angehalten. Der Atemalkoholtest ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,3 Promille schließen und der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Um den Alkohol- sowie den Missbrauch von verbotenen Substanzen exakt nachweise zu können, entnahm ein Arzt dem Mann in den Räumen der Polizeiwache Gronau Blutproben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung: Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen niederländischen Staatsbürger.

