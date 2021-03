Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auto hat sich überschlagen - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.3.2021 entdeckten Verkehrsteilnehmer gegen 2.50 Uhr ein auf dem Dach befindliches Auto, welches im Straßengraben der Vellerner Straße in Ennigerloh lag. Die Suche nach möglichen Verletzten im und rund um den Pkw verlief negativ. Ebenso die Ermittlungen bei dem Fahrzeughalter. Nun werden Zeugen gesucht, die das Abkommen von der Straße durch den noch unbekannten Autofahrer beobachtet haben oder andere Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

