Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Gronau (ots)

Mehrere Polizeieinsätze in Gronau führten am Donnerstag schließlich zu einer Ingewahrsamnahme eines Randalierers. Es würde sich um Kunst handeln, gab der alkoholisierte Mann an, als Polizeibeamte ihn gegen 20.30 Uhr auf sein Verhalten ansprachen. Zuvor hatte der Gronauer mit einem Feuerlöscher die Straße besprüht. Das Löschpulver verteilte sich auch in Hauseingängen. Es sei schwierig zu beseitigen, äußerten die Anwohner. Der "Künstler" wurde aufgefordert, die Straße zu reinigen und den Unfug zu unterlassen. Es dauerte nicht lange, da alarmierten Nachbarn die Polizei erneut. Grund der Meldung: Der Randalierer hantierte nun mit Essigwasser und bespritzte Anwohner mit Wasser. Um dem Treiben ein Ende zu setzen, folgte eine Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung des Gronauers. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

