Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fenster und Tür gewaltsam geöffnet

Kaiserslautern (ots)

Zwei Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden. In der Bachstraße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnappartement. Am Sonntag fiel auf, dass jemand die Tür aufgetreten hat. Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus der Wohnung ein Computerbildschirm gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmorgen, 6.50 Uhr, und Sonntagnacht, 1.10 Uhr. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter Telefon 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen.

Angezeigt wurde auch ein Einbruch in Firmenräume in der Mainzer Straße - der möglicherweise nicht über das Versuchsstadium hinaus gekommen ist. Fest steht, dass unbekannte Täter am Fenster der einen Firma scheiterten, das Fenster der benachbarten Firma aber aufhebelten. Ob sie tatsächlich in die Geschäftsräume eindrangen, ist noch nicht geklärt - gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Sachschaden an den Fenstern. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell