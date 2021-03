Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeuge nicht umgemeldet

Kaiserslautern (ots)

Mutmaßliche Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz haben Polizeibeamte am Sonntagabend in Kaiserslautern festgestellt. Während Streifenfahrten im Stadtgebiet fielen an verschiedenen Örtlichkeiten Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung auf. Die Überprüfungen ergaben in mindestens zwei Fällen, dass die jeweiligen Halter schon seit längerer Zeit ihren ersten Wohnsitz in Deutschland angemeldet, ihre Fahrzeuge aber nicht umgemeldet haben.

Die Betroffenen werden nun aufgefordert, sich dazu zu äußern. Ihnen drohen Strafanzeigen. |cri

