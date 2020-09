Polizei Duisburg

POL-DU: Versuchter schwerer Raub auf eine Aldi Filiale in Duisburg-Huckingen

Duisburg Huckingen (ots)

Am 18. September 2020, gegen 18:50 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf die Aldi Filiale an der Mündelheimer Straße 173. Eine Kassiererin der Filiale wurde bei der Ausübung ihrer Tätigkeit von zwei unbekannten Jugendlichen, beim Herantreten an ihre Kasse aufgefordert, Geld herauszugeben. Um ihrer Aufforderung Nachdruck zu verleihen, besprühten sie die Kassiererin mit einem mitgebrachten Pfefferspray. Der angebrachte Plexiglas-Corona-Schutz konnte die Mitarbeiterin vor der Attacke nicht schützen, da es den Tätern gelang, an dieser vorbei zu sprühen. Die beiden Täter flüchteten letztendlich ohne Beute aus der Filiale.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Person - männlich - 17 - 20 Jahre alt - Schwarze Haare - Mundschutz - Schwarze Adidas Kapuzenjacke

2. Person - männlich - 17 - 20 Jahre alt - Schwarze Haare - Grüne Tarnjacke

Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13

0203-280-0

