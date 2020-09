Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Donnerstagnachmittag (17. September, 14:00 bis 15:45 Uhr) einen grauen Hyundai, der ordnungsgemäß an der Ulmenstraße in Höhe eines Kindergartens geparkt worden war, touchiert haben. Dabei wurde der Lack zerkratzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten vom Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

