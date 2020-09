Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Tatverdächtige Diebin festgenommen

Duisburg (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagmittag (17. September, 11:35 Uhr) eine 31-jährige Frau beobachtet, die zwei Rasierer unter ihrem Pulli versteckte und das Warenhaus auf der Königstraße ohne zu bezahlen verließ. Der 34-Jährige sprach die Tatverdächtige an, die daraufhin wegrannte. Als der Ladendetektiv sie einholte, wehrte sie sich. In diesem Augenblick kam ein Mann dazu, der auch auf den Zeugen einschlug. Deswegen ließ der Detektiv die mutmaßliche Diebin los. Ihr vermeintlicher Helfer rannte in Richtung Kantpark davon. Die Frau versteckte sich in einem Gebüsch, bis die inzwischen alarmierte Polizei eintraf. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest. Wegen räuberischen Diebstahls soll die Verdächtige ohne festen Wohnsitz am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell