Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec-Diebe in Gronau aktiv

Gronau (ots)

Auf zwei Pedelecs hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Aus einer Garage an der Geschwister-Scholl-Straße entwendeten Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, ein graues Pedelec des Typs Batavus Pedova Easy mit einem Zusatzakku in einer Satteltasche. Ein hinter einem Geschäft an der Merschstraße stehendes graues Pedelec des Typs Dublin+ LS50 Gy stahlen Unbekannte am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 17.45 Uhr. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

