Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

NordhornNordhorn (ots)

Zwischen Montag und Dienstag sind bislang unbekannte Täter in einen Kellerraum einer Bäckerei an der Hauptstraße eingedrungen. In weitere Räume des Gebäudes gelangten die Täter nicht. Entwendet wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell