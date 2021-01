Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Radmuttern gelöst

LathenLathen (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch haben unbekannte Täter die Radmuttern am linken Vorderreifen eines Chevrolet gelöst. Da der Eigentümer dies kurz nach dem Losfahren bemerkte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße Großer Esch in Lathen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/92457-0 zu melden.

