POL-EL: Aschendorf - Gebetsstunde in Privathaus von Polizei aufgelöst (FOTO)

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Papenburg am Dienstagnachmittag an der Hüntestraße eine religiöse Veranstaltung mit insgesamt 15 Teilnehmern aufgelöst. Die Christen im Alter zwischen 53 und 81 Jahren hatten sich gegen 15.30 Uhr im Wohnzimmer eines privaten Wohnhauses versammelt, um gemeinsam zu beten. Bei Eintreffen der Beamten, hielt der Pastor eine Predigt. Die Gläubigen saßen eng an eng und ohne Mund-Nasenbedeckung nebeneinander. Der Pastor ergriff noch vor Feststellung seiner Personalien die Flucht. Die Daten der übrigen Teilnehmer wurden aufgenommen. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen in Sachen Identität des Pastors laufen.

