Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Einbruch in Wohnhaus

LähdenLähden (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 31. Dezember und dem 4. Januar in ein Wohnhaus an der Straße Up´n Sande in Lähden eingebrochen. Sie beschädigten eine Eingangstür und gelangten in die Räume. Dort entwendeten sie Bargeld sowie Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

